https://static.news.ru/photo/3f6db220-3311-11ea-90f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: torpedonn/twitter.com

Нижегородское «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержало волевую победу на выезде над казанским «Ак Барсом» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

На 9-й минуте счёт открыл бывший форвард «автозаводцев» Владимир Галузин, ныне выступающий за казанский клуб. Однако гости сумели переломить ход игры благодаря дублям Антона Шенфельда (голы на 27-й и 48-й минутах) и Данила Веряева (на 34-й и 59-й). В обоих случаях Веряеву ассистировал Шенфельд, набравший в этой встрече четыре очка по системе «гол плюс пас».

Сухая серия голкипера «барсов» Тимура Билялова прервалась на 182-й минуте (181 минута 25 секунд).

«Ак Барс» (66 очков, 44 игры) не сумел одержать четвёртую подряд победу в чемпионате и упустил возможность обойти московский ЦСКА (67 очков, 45 игр) и вновь стать единоличным лидером чемпионата КХЛ. Тем не менее казанцы сохраняют за собой первое место в таблице Восточной конференции.

«Торпедо» (50 очков, 46 игр) осталось на восьмой строчке таблицы «Запада», однако увеличило отрыв от занимающего девятое «некубковое» место ХК «Сочи» до девяти очков.

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