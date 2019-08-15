https://static.news.ru/photo/2b86d712-bf5f-11e9-aefc-fa163e074e61_660.jpg Алексей Терещенко (в центре) Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Минское «Динамо» заключило просмотровый контракт с 38-летним нападающим Алексеем Терещенко.

Если помните, сначала это было вообще пробное соглашение, но потом стало понятно, что этот игрок — настоящий лидер как на льду, так и вне его. Поэтому нам хотелось видеть Терещенко в составе и в этом сезоне. Но обстоятельства сложились так, что только сейчас мы вышли на продолжение сотрудничества, — цитирует пресс-служба «зубров» генерального директора клуба Дмитрия Баскова.

Летом Терещенко почти перешёл в другое «Динамо» — московское. Но его кандидатуру в итоге не утвердил совет директоров «бело-голубых».

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ форвард провёл 30 матчей, в которых набрал 16 (6+10) очков при шести минутах штрафа.

Терещенко является пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка Гагарина, а также трехкратным чемпионом мира. Дважды нападающий был участником матча звезд КХЛ.

Ранее News.ru писал, что нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев может вернуться в Россию.