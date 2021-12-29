Свитеры с фамилией Овечкина стали самыми продаваемыми в НХЛ в 2021 году

Игровой свитер команды «Вашингтон Кэпиталз» с фамилией её капитана, российского нападающего Александра Овечкина стал самым продаваемым в 2021 году в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги. По числу проданных комплектов формы со своей фамилией он опередил лидера «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и голкипера «Чикаго Блэкхокс» Марка-Андре Флёри.

Четвёртую строчку занял нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюз, пятёрку замкнул Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».

Сумма, за которую были проданы свитеры с фамилией Овечкина, не называется.

Not only did @ovi8 jump over multiple Hall of Fame legends on the all-time goals list this past year, he also had the top selling player jersey of 2021.



Year in Review by #NHLStats : https://t.co/RbPQo5xl1n pic.twitter.com/U8mvSW69d1 — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 29, 2021

В сезоне-2021/22 Овечкин провёл 32 матча, в которых записал на свой счёт 22 гола и 26 результативных передач. По числу набранных очков россиянин занимает третье место, уступая лишь звёздному дуэту «Эдмонтон Ойлерз» в лице Леона Драйзайтля (24 + 26) и Коннора Макдэвида (17 + 33). Также он располагается на второй строчке в гонке снайперов и третьей — ассистентов.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко записал на свой счёт гол и две результативные передачи в матче с «Эдмонтоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев, а отечественный спортсмен получил звание первой звезды матча.