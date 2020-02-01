Динамовцы в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от матча к матчу всё увереннее расправляются с земляками-спартаковцами. В первой очной встрече была победа в овертайме (3:2), во второй — сухой выигрыш (3:0). И в третьем поединке с «красно-белыми» «бело-голубые» ни разу не пропустили, а забили четыре шайбы. После окончания матча NEWS.ru побеседовал с недавним новобранцем «Спартака» защитником Иваном Вишневским и нападающим, капитаном и лучшим бомбардиром чемпионата КХЛ Вадимом Шипачёвым.

Вишневский: все спартаковцы — единое целое, и провалились в этом матче все вместе

— Вы не так давно пополнили состав «Спартака», поэтому для вас это было первое дерби с «Динамо» в рядах «красно-белых». Наверное, не такого развития событий и итога ожидали в этой встрече?

— Сейчас регулярный чемпионат подходит к концу, все готовятся к плей-офф, поэтому не так важно, с каким соперником ты играешь. Необходимо добиваться победы в каждой игре. Но мы во встрече с «Динамо» допустили ошибки, на которых сами же и попались.

— При этом у «Спартака» по ходу матча было огромное количество голевых моментов — почему реализация получилась нулевой?

— Действительно, моментов мы создали предостаточно, но мне трудно найти ответ на вопрос, почему ворота «Динамо» так и не удалось распечатать. Нужно разобраться в этом вместе с тренерским штабом и сделать выводы уже к следующему матчу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Согласитесь, что одним из ключевых эпизодов встречи стал момент в концовке первого периода, когда «Спартак» в контратаке «два в один» мог забить в меньшинстве, но вместо этого пропустил ответный выпад, в котором форвард «бело-голубых» Иван Игумнов забросил вторую шайбу своей команды?

— Бывает: перемудрили в своей атаке — и тут же получили «в обратку»... Соперник часто наказывает в подобных эпизодах, поэтому надо играть попроще. Тем более что были в меньшинстве — не следовало ничего выдумывать.

— Никто не обвиняет голкипера «Спартака» Юлиуса Гудачека в пропущенных шайбах, но, может быть, ему следовало попросить замену не после четвёртой пропущенной шайбы, а пораньше, чтобы как-то встряхнуть команду?

— Наверное, это вопрос не ко мне. Мы все делали общее дело, и получилось так, что Юлиус пропустил четыре шайбы. В каких-то эпизодах он был закрыт игроками соперника, не видел момента броска, поэтому ни в коем случае нельзя сказать, что наш вратарь плохо сыграл. Мы все — единое целое, и провалились в этом поединке все вместе.

— В перерывах, когда «Спартак» уже проигрывал, эмоции со стороны наставника команды Олега Знарка были сильными? Ведь он известен своим умением завести, мотивировать подопечных.

— Не буду оригинален в своём ответе: всё то, что говорилось в раздевалке, не должно выходить за её пределы. Могу лишь сказать, что после обоих перерывов мы выходили на лёд с хорошим настроем, но глупые ошибки обошлись для нас чувствительным поражением.

— В нынешнем сезоне «Спартак» проиграл «Динамо» все три очных встречи. При этом велика вероятность, что вы встретитесь с «бело-голубыми» в первом раунде плей-офф. Возможно, столь неудачная серия игр послужит для спартаковцев дополнительной мотивацией в кубковых поединках с земляками?

— Давайте пока не будем загадывать, кто на кого попадёт в плей-офф. Для «Спартака» сейчас главное — постараться выиграть максимальное число матчей из оставшихся до завершения регулярного чемпионата. В плей-офф все соперники одинаковы в том плане, что среди них нет простых или слабых.

— Вы перешли в «Спартак» буквально месяц назад и провели за новую команду лишь десяток игр. Были ли проблемы с адаптацией в новом коллективе, насколько сейчас освоились в рядах «красно-белых»?

— Есть определённые положительные моменты, но надо прибавлять во всём, играть лучше и стараться приносить больше пользы команде.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шипачёв: очень рад за молодых ребят, которых сейчас вызвали в сборную

— За счёт чего удалось столь убедительно переиграть «Спартак»?

— Хорошо, что забили свои голы. При этом отмечу, что и соперник сыграл здорово. Тем ценнее и важнее эта победа.

— Динамовский голкипер Иван Бочаров традиционно хорошо играет в дерби — и против ЦСКА, и особенно против «Спартака». На сей раз он тоже был на высоте?

— Мы одинаково уверены во всех своих вратарях. У нас есть специальный тренер, который отвечает за подготовку голкиперов, и его мнение становится решающим, когда определяется, какой вратарь будет играть в том или ином матче. Но, безусловно, мы рады, что в поединке со «Спартаком» наш голкипер сыграл «на ноль».

— Во многом решающим стал момент в концовке первого периода, когда соперник в меньшинстве не реализовал выход «два в один», и в ответной атаке «Динамо» удвоило своё преимущество, не так ли?

— Да я бы отметил и наш первый гол: Микс Индрашис хорошо расположился на пятачке и подправил шайбу после броска Дмитрия Яшкина. Фактически этот гол стал победным, и я очень рад за Микса: сезон у него получается таким волнообразным, с перепадами, травмами. Сейчас Индрашис очень сильно добавил, и для нашей команды здорово, что он набрал хорошую форму. Молодец!

— А если говорить лично о вашей игре, со стороны показалось, что вы ушли в тень партнёров по звену, в частности, того же Яшкина и Индрашиса. Нет ли у вас ощущения, что могли сыграть в этом дерби поярче?

— Даже не знаю, что сказать... Я играю так, как играю обычно, но в этом матче не удалось забить, хотя моменты были. Но раз команда выиграла, значит, всё в порядке.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— «Динамо» уже трижды обыграло «Спартак» в нынешнем сезоне — хорошая для вас традиция?

— Мы готовимся к каждому матчу таким образом, чтобы одержать победу. А как получается и против кого получается — это уж как сложится.

— Если «Спартак» достанется «Динамо» в стартовом раунде плей-офф, его можно назвать удобным соперником для вашей команды?

— Я пока даже не думаю о плей-офф: есть ещё восемь матчей в регулярном чемпионате, которые мы хотим выиграть. А вот потом уже посмотрим, кто нам достанется в первом круге Кубка Гагарина.

— На днях был объявлен состав сборной на третий этап Евротура — Шведские игры. В нём много молодёжи и новичков, но нет признанных лидеров и опытных игроков, в том числе, и вас. Что скажете по этому поводу?

— Могу только сказать, что те ребята, которых сейчас вызвали, — молодцы. Играть за сборную — это здорово, и я очень рад за них. А сам буду работать, чтобы тренеры национальной команды включили меня в список кандидатов на следующий этап Евротура.