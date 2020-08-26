Старейший хоккеист мира Марк Сертич умер в возрасте 99 лет

https://static.news.ru/photo/7631b746-e79a-11ea-9a5f-fa163e074e61_660.jpg Марк Сертич Фото: Zuma\TASS

Скончался самый возрастной хоккеист по версии Книги рекордов Гиннесса Марк Сертич. Ему было 99 лет. Почти до конца жизни он трижды в неделю выходил на лёд в родном Дулуте, штат Миннесота, чтобы поиграть с командой местной пожарной части.

Последний свой матч Сертич отыграл в июле, перед тем как в штате из-за пандемии коронавируса были закрыты все спортивные площадки.

В своё время он своими руками построил в Дулуте хоккейную коробку, набрав команду из местных подростков, которых нередко лично привозил на игру.

О смерти старейшего спортсмена планеты сообщили в USA Hockey (Ассоциации хоккея США). Известно, что он ушёл из жизни 24 августа в окружении семьи и друзей в доме, где он рос и жил долгие годы. Незадолго до смерти он перенёс инсульт.

The hockey community lost a long-time member yesterday.



Mark Sertich, who was the worldâs oldest hockey player according to @GWR , passed away at 99 years old yesterday in Duluth. Youâll be missed, Sertie. pic.twitter.com/DEFckYwnXa — USA Hockey (@usahockey) August 25, 2020

Сертич встал на коньки в 11 лет. Он утверждал, что за всю свою жизнь забросил больше 10 тысяч шайб. На 80-летие друзья подарили ему безлимитный абонемент на посещение ледового дворца. Тогда никто не ожидал что ветеран спорта будет его посещать ещё почти два десятка лет.

Самому старому хоккеисту мира выбивали оба плеча, ломали ребра, пробивали лёгкие, но даже перелом ноги в 94-летнем возрасте не сломил его тягу к спорту. Он мечтал доиграть до 100-летнего юбилея и лишь после этого, возможно, завязать со спортом.

Сертич был участником Второй мировой войны, вырастил семерых детей. Он тренировал молодёжные команды, участвовал в различных марафонах, однако никогда не был хоккеистом профессиональных лиг, хотя, как считают многие, играл мастерски.

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