Старейший хоккеист мира Марк Сертич умер в возрасте 99 лет

Последний свой матч Сертич отыграл в июле, перед тем как в штате из-за пандемии коронавируса были закрыты все спортивные площадки.

В своё время он своими руками построил в Дулуте хоккейную коробку, набрав команду из местных подростков, которых нередко лично привозил на игру.

О смерти старейшего спортсмена планеты сообщили в USA Hockey (Ассоциации хоккея США). Известно, что он ушёл из жизни 24 августа в окружении семьи и друзей в доме, где он рос и жил долгие годы. Незадолго до смерти он перенёс инсульт.