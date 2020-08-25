Умер актёр из чёрного списка Голливуда Аллан Рич

https://static.news.ru/photo/1948ba2c-e6e9-11ea-9268-fa163e074e61_660.jpg Аллан Рич Фото: Alan Light/wikipedia.org

Умер американский актёр Аллан Рич. Ему было 94 года.

Об уходе Рича из жизни сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его семью. Перед смертью он страдал прогрессирующей старческой деменцией.

В 1943 году артист начал выступать на Бродвее, а затем сниматься в кино. В 1953 году Рича объявили коммунистом, что помешало его карьере. Комментируя причины произошедшего, он заявил, что несколькими годами ранее он вступился за афроамериканца из штата Миссисипи, обвинённого в изнасиловании, которого он не совершал. В результате его имя упомянули в памфлете Red Channels («Красные каналы»), в котором говорилось о том, как коммунисты пытаются влиять на социальную и экономическую жизнь США.

Спустя десять лет ему удалось вернуться к актёрской карьере. Он сыграл в фильмах «Игрок» Карела Рейша, «Джек» Фрэнсиса Форда Копполы и сериале «Умерь свой энтузиазм» Ларри Дэвида.

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