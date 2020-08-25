Умер актёр из чёрного списка Голливуда Аллан Рич

Умер американский актёр Аллан Рич. Ему было 94 года.
Об уходе Рича из жизни
В 1943 году артист начал выступать на Бродвее, а затем сниматься в кино. В 1953 году Рича объявили коммунистом, что помешало его карьере. Комментируя причины произошедшего, он заявил, что несколькими годами ранее он вступился за афроамериканца из штата Миссисипи, обвинённого в изнасиловании, которого он не совершал. В результате его имя упомянули в памфлете Red Channels («Красные каналы»), в котором говорилось о том, как коммунисты пытаются влиять на социальную и экономическую жизнь США.
Спустя десять лет ему удалось вернуться к актёрской карьере. Он сыграл в фильмах «Игрок» Карела Рейша, «Джек» Фрэнсиса Форда Копполы и сериале «Умерь свой энтузиазм» Ларри Дэвида.
Как писал NEWS.ru, британский актёр Чарльз Дэнс, известный по роли Тайвина Ланнистера в сериале «Игра престолов», поддержал инициативу переснять заключительный сезон шоу.
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