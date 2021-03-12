Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Гагарина

https://static.news.ru/photo/6c8b5470-835a-11eb-bc99-96000091f725_660.jpg Фото: metallurg.ru

«Металлург» (Магнитогорск) обыграл на выезде «Барыс» (Нур-Султан) со счётом 5:3 в шестом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина и стал последним участником четвертьфинала. Уральский клуб прошёл во второй раунд впервые за три года.

В составе «Металлурга» отличились Семён Кошелев, Деннис Расмуссен, Сергей Мозякин, Тейлор Бек и Сергей Плотников. У хозяев заброшенными шайбами отметились Линус Виделль, Никита Михайлис и Кирилл Панюков. Команда из Магнитогорска выиграла серию со счётом 4:2.

В четвертьфинале «Металлург» встретится с «Авангардом» (Омск). В других матчах сыграют уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив» и московский «ЦСКА», столичное «Динамо» и петербургский СКА. Матчи второго раунда начнутся 17 марта. Полуфиналистов выявят не позднее 30 марта.

Ранее бывший тренер хоккейного «Спартака» Фёдор Канарейкин раскритиковал руководство «красно-белых» после вылета команды из Кубка Гагарина, писал NEWS.ru.