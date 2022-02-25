Создатель Putin Team хоккеист Овечкин призвал остановить войну

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», высказался о ситуации на Украине. Он призвал остановить происходящие там боевые действия. Слова спортсмена приводит The Athletic.

Сложная ситуация. Моя семья в России. Это страшные моменты. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что скоро всё закончится и всё будет хорошо. Не нужно больше войны, пожалуйста. Не имеет значения, кто воюет: Россия, Украина или другие страны. Я думаю, что мы должны жить в мире, — сказал Овечкин.

На вопрос о Путине хоккеист ответил, что это его президент, но сам Овечкин — всего лишь спортсмен, а не политик и не может влиять ни на что.

Полтора года назад Овечкин описал Путина как сильного, умного и авторитетного человека и лучшего президента. Хоккеист является основателем движения Putin Team, куда входят известные спортсмены, публично поддерживающие президента РФ.

В пятницу с призывом остановить военные действия выступил другой российский элитный спортсмен — теннисист Андрей Рублёв, седьмой номер мирового рейтинга.