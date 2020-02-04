https://static.news.ru/photo/9c6cd340-4723-11ea-a877-fa163e074e61_660.jpg Александр Скворцов Фото: hctorpedo/instagram.com

Олимпийский чемпион по хоккею, один из величайших игроков в истории нижегородского «Торпедо» Александр Скворцов скончался на 65-м году жизни.

О причинах смерти не сообщается.

Как сообщает пресс-служба «Торпедо», благодаря Скворцову Нижний Новгород стал широко известен хоккейному миру. Выступал за «Торпедо» (Горький) с 1974 по 1989 год.

В 1984 году стал олимпийским чемпионом. Также в его активе серебро Игр-1980 и три золотые и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.

По окончании игровой карьеры Скворцов занимался тренерской деятельностью в отечественных и зарубежных клубах, входил в состав правления «Торпедо».

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