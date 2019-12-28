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Ведущая борьба за попадание в плей-офф череповецкая «Северсталь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке в овертайме взяла верх над одним из лидеров чемпионата петербургским СКА — 3:2ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

У «сталеваров» отличились Андрей Алексеев (3-я минута) и Владислав Кодола (38-я), у «армейцев» — Артём Зуб (18-я) и Андрей Кузьменко (29-я).

За 27 секунд до конца дополнительной пятиминутки победную для хозяев шайбу забросил Игорь Гераськин.

«Северсталь» сумела прервать беспрецедентную серию поражений из 26 матчей (из них три — в нынешнем сезоне) в очных встречах со СКА (последняя победа череповчан была зафиксирована 18 ноября 2012 года). Тем не менее, 37 набранных очков в 43 проведённых играх не позволяют «сталеварам» подняться выше десятого места в таблице Западной конференции и приблизиться к зоне плей-офф (отставание — десять очков).

СКА (61 очко, 43 игры) сумел лишь догнать московских одноклубников на вершине таблицы «Запада», но не обошёл их, имея на два сыгранных матча больше.

Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов переиграл московское «Динамо» — 5:4Б (3:1, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0).

В составе уральцев точными бросками в основное время отметились Сергей Мозякин (10-я минута), Егор Яковлев (14-я) и оформивший дубль Томаш Филиппи (19-я и за семь секунд до конца третьего периода).

«Бело-голубые» ответили голами Михаила Григорьева (11-я минута), Андре Петерссона (38-я), Дмитрия Моисеева (51-я) и Вадима Шипачёва (54-я).

В серии послематчевых бросков решающей стала попытка форварда «Магнитки» Андрея Локтионова.

Защитник «Динамо» Дмитрий Огурцов провёл 300-й матч в КХЛ, а сухая серия голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина прервалась на 165-й минуте (164 минуты 13 секунд).

«Динамо» (56 очков, 43 игры) проиграло впервые после четырёх побед кряду в чемпионате и занимает третье место в таблице «Запада». «Металлург» (47 очков, 43 игры) упрочил свои позиции на восьмом месте в таблице Восточной конференции.

Казахстанский «Барыс» в Нур-Султане победил «Автомобилист» из Екатеринбурга — 4:2 (2:1, 2:1, 0:0).

Победу хозяевам принесли точные броски Кирилла Панюкова (3-я минута) и Никиты Михайлиса (30-я), а также дубль Романа Старченко (17-я и 22-я).

В составе уральцев забитые шайбы на счету Артёма Гареева (12-я минута) и Найджела Доуса (33-я).

«Барыс» (53 очка, 41 игра) и «Автомобилист» (52 очка, 41 игра) остались соседями в таблице «Востока», занимая соответственно третье и четвёртое места.

Хоккейный клуб «Сочи» благодаря заброшенной в овертайме единственной шайбе одолел московский «Спартак» — 1:0ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Автором победного гола на второй минуте овертайма стал бывший спартаковец Сергей Шмелёв.

Голкипер южан Илья Проскуряков отразил все 20 бросков соперника и отыграл «на ноль» впервые в нынешнем сезоне.

«Спартак» (54 очка, 42 игры) не смог продлить пятиматчевую победную серию и остался на четвёртом месте в таблице Западной конференции. «Сочи» (41 очко, 43 игры), находясь на девятой строчке на «Западе», сократил отставание от зоны плей-офф до шести очков.

В дальневосточном дерби — поединке владивостокского «Адмирала» и хабаровского «Амура» — победу праздновали хабаровчане — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Победный для гостей дубль сделал Александр Горшков, отличившись на 35-й и 46-й минутах.

Голкипер «Амура» Марек Лангхамер отразил все 25 бросков соперника и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Амур» (41 очко, 41 игра) одержал пятую подряд победу в чемпионате, но пока не может подняться с 11-го места на «Востоке», отставая от зоны плей-офф на шесть очков. «Адмирал» (45 очков, 40 игр) находится на девятой строчке «Востока» в двух очках от восьмого — «кубкового» — места.

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