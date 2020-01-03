https://static.news.ru/photo/88297ec6-2fde-11ea-9277-fa163e074e61_660.jpg Фото: ska.ru

Петербургский СКА в очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал уверенную победу в гостях над минским «Динамо» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Дважды у «армейцев» отличились финские нападающие — Йоонас Кемппайнен (6-я минута) и Миро Аалтонен (36-я), ещё два гола забили Андрей Кузьменко (14-я) и забросивший свою первую шайбу в КХЛ 22-летний Василий Глотов (46-я минута).

Избежать сухого поражения минчанам помог Артём Демков, распечатавший ворота Магнуса Хелльберга на 58-й минуте.

СКА (63 очка, 45 игр) занимает второе место в таблице Западной конференции, отставая от московских одноклубников на два очка. Минское «Динамо» от зоны плей-офф на «Западе» отделяют 18 очков.

Ярославский «Локомотив» дома всухую разгромил китайский «Куньлунь Ред Стар» — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).

Дубль оформил Роман Савченко (голы на 26-й и в меньшинстве на 47-й минуте), по одной шайбе забросили Павел Кудрявцев (28-я), Артём Ильенко (36-я) и Артур Каюмов (52-я).

Голкипер «железнодорожников» Александр Лазушин отразил все 24 броска соперника и отыграл «на ноль» третий матч (причём второй подряд) в нынешнем сезоне, одержав свою сотую победу в КХЛ.

«Локомотив» (53 очка, 45 игр) закрепился на шестом месте на «Западе», «Куньлунь» (48 очков, 46 игр) потерпел четвёртое кряду поражение в чемпионате, остался на шестой строчке в таблице Восточной конференции.

Череповецкая «Северсталь» на своём льду вырвала волевую победу у хабаровского «Амура» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Дальневосточники открыли счёт на 10-й минуте усилиями Александра Кузнецова, однако Александр Петунин спустя ровно две минуты восстановил равновесие.

Победную шайбу забросил на 45-й минуте нападающий «сталеваров» Евгений Бодров.

Форвард «Амура» Александр Горшков провёл 300-й матч в КХЛ.

«Северсталь» и «Амур» отстают от восьмого места, дающего право сыграть в Кубке Гагарина, соответственно на девять и шесть очков в Западной и Восточной конференциях.

Павел Дацюк принёс победу екатеринбургскому «Автомобилисту» над нижнекамским «Нефтехимиком», писал ранее NEWS.ru.