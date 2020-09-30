СКА одержал волевую победу в Новосибирске и взял реванш у «Сибири»

https://static.news.ru/photo/324d025a-032a-11eb-ba00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб СКА/vk.com

В очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА в гостях одержал волевую победу над новосибирской «Сибирью» — 6:4 (0:2, 4:1, 2:1).

В основное время у сибиряков отличились Виктор Комаров (9-я минута), Дмитрий Саюстов (17-я), Илья Пастухов (35-я) и Никита Шашков (44-я).

«Армейцы» все свои шайбы забросили во второй половине встречи: Андрей Кузьменко (33-я минута), Владимир Э. Ткачёв (37-я), Ярослав Дыбленко (38-я), Арсений Бринкман (39-я), Антон Белов (52-я) и Миро Аалтонен (за 26 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Петербуржцы сумели выиграть после двух поражений в чемпионате, которые во многом были связаны с необходимостью проводить игры полурезервным составом из-за вспышки коронавируса в команде. В частности, «армейцами» по ходу игр по-прежнему не может руководить главный тренер Валерий Брагин, находящийся на карантине. В Новосибирске его обязанности исполнял тренер молодёжной команды СКА Лев Бердичевский.

СКА набрал 16 очков в 11 проведённых встречах и остался на втором месте в таблице Западной конференции, отставая на одно очко от московских одноклубников.

«Армейцы» взяли реванш у «Сибири» за домашнее поражение (1:4) на прошлой неделе, писал ранее NEWS.ru.