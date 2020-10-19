СКА одержал победу над «Витязем» после возвращения Брагина

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СКА обыграл «Витязь» в ходе матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев.

Так, в составе победителей по разу отличились Кирилл Марченко, Владислав Каменев, Йоонас Кемппайнен, Миро Аалтонен и Яков Тренин. Единственный гол гостей был реализован стараниями Маттиаса Теденби.

Примечательно, что данный матч стал первым для главного тренера СКА Валерия Брагина после выздоровления от болезни.

СКА находится на 2-м месте в таблице Западной конференции, тогда как «Витязь» — на 9-м.

Ранее NEWS.ru писал, что «Куньлунь» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу клуба из КНР. В составе «Куньлуня» по разу отличились Хантер Шинкарук, Иван Николишин и Алексей Торопченко.