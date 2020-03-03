https://static.news.ru/photo/b2ed6912-5d86-11ea-82a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб СКА/vk.com

Во вторых матчах первого раунда серий плей-офф в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА и финский «Йокерит» обыграли соответственно подмосковный «Витязь» и ярославский «Локомотив».

СКА на своей площадке хватило одного периода — второго, — чтобы сломить сопротивление «Витязя» — 4:3 (0:1, 4:0, 0:2).

У гостей дублем отметился Куинтон Хауден (голы на 13-й и 51-й минутах), ещё одну шайбу забросил Алексей Макеев (54-я минута).

В составе «армейцев» отличились Сергей Плотников (23-я минута), Евгений Кетов (30-я), Василий Подколзин (32-я) и Йоонас Кемппайнен (36-я).

«Йокерит» на своём льду в Хельсинки расправился с «Локомотивом» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

У «джокеров» точными бросками отметились Марко Анттила (2-я минута), Давид Скленичка (11-я), Сами Лепистё (16-я), Саку Мяеналанен (25-я) и Антти Пильстрём (за 38 секунд до финальной сирены, в меньшинстве).

Автором единственной шайбы у «железнодорожников» на 27-й минуте стал Магнус Пяярви-Свенссон.

Таким образом, счёт в обеих сериях стал 2-0 в пользу СКА и «Йокерита».

Третьи матчи в обеих сериях состоятся соответственно в Подольске и Ярославле 5 марта, а в первых поединках СКА и «Йокерит» крупно победили соперников, писал ранее NEWS.ru.