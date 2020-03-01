https://static.news.ru/photo/c17687d4-5bf1-11ea-bc00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб СКА/facebook.com

В стартовых матчах двух серий плей-офф в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА и финский «Йокерит» забросили по шесть шайб своим соперникам.

Питерские «армейцы» на своей площадке разгромили подмосковный «Витязь» — 6:1 (1:1, 4:0, 1:0).

Крупную победу хозяевам принесли хет-трик Андрея Кузьменко (голы на 9-й, 31-й и 50-й минутах), дубль Кирилла Марченко (на 27-й и 31-й) и одна шайба Йоонаса Кемппайнена (22-я минута).

Автором единственной шайбы у гостей стал на 14-й минуте Павел Чернов.

Финский «Йокерит» в Хельсинки не позволил ни разу забить ярославскому «Локомотиву» — 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).

Дублем отметился Вели-Матти Савинайнен (голы на 19-й минуте и за 42 секунды до второго перерыва, в меньшинстве), по разу отличились Петер Регин (на 38-й секунде второго периода), Никлас Енсен (31-я минута), Петри Контиола (35-я) и Микко Лехтонен (54-я).

Голкипер «джокеров» Антти Ниеми отразил все 17 бросков соперника и заработал второй «сухарь» в нынешнем сезоне (с учётом регулярного чемпионата).

Вторые матчи в сериях СКА — «Витязь» и «Йокерит» — «Локомотив» пройдут во вторник, 3 марта.

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