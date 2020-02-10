NEWS.ru — о вратарской революции в клубе НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», главным действующим лицом которой становится 24-летний россиянин Игорь Шестёркин, обновляющий клубные рекорды и всё более прочно занимающий место в основном составе команды.

В компании с Драйденом, Луонго и Раймером

Вы привыкли, что хоккейные новости из-за океана об успехах и достижениях российских вратарей пестрят фамилиями Сергея Бобровского, Андрея Василевского, Семёна Варламова, Антона Худобина, Ильи Самсонова? Будьте готовы, что отныне в этих сообщениях ничуть не реже будет встречаться упоминание Игоря Шестёркина — сверхновой звезды «Рейнджерс» из Нью-Йорка.

В последнем матче с «Лос-Анджелес Кингз» он установил сразу два клубных рекорда. Во-первых, стал первым вратарём в истории «синерубашечников» (таково официальное прозвище нью-йоркского клуба), который в двух из пяти первых игр за клуб отразил более сорока бросков, и эти матчи стали победными. «Короли» из Лос-Анджелеса сумели пробить Шестёркина лишь раз при 43 бросках в створ (итоговый счёт — 4:1 в пользу «Рейнджерс»), а месяц назад россиянин отразил 46 бросков «Дьяволов» из Нью-Джерси и помог своей команде выиграть со счётом 6:3.

Igor Shesterkin (42 saves) joined rare company with his second 40-save victory through six career games (46 on Jan. 9). #NHLStats pic.twitter.com/WcFBUCHsMe — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 10, 2020

Ранее за всю историю НХЛ подобное удавалось лишь трём вратарям — Кену Драйдену из «Монреаль Канадиенс» в 1971 году, Роберто Луонго из «Нью-Йорк Айлендерс» в 1999-м и Джеймсу Раймеру из «Торонто Мэйпл Лифс» в 2011-м.

Во-вторых, теперь Шестёркин значится первым в списке вратарей-новичков «Нью-Йорк Рейнджерс», выигравших пять матчей из шести.

Чтобы стать великим, надо знать, что ты великий, и он это знает. Думать о том, что ты являешься великим, — это не раздутое эго, а уверенность в себе. И Шестёркин этим качеством обладает, — сказал о российском новичке главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Шестёркин, являющийся воспитанником московских «Крыльев Советов», затем перешёл в столичный «Спартак» и дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) именно в составе «красно-белых» в сезоне-2013/14 (тогда ему было 18 лет). А после на протяжении пяти сезонов был игроком петербургского СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015 и 2017 годы).

Сергей Булкин/NEWS.ru

После завоевания в составе российской сборной титула олимпийского чемпиона Пхёнчхана-2018 Шестёркин ещё год отыграл в КХЛ и решился на штурм высот лучшей лиги мира. Но за океаном для россиянина всё складывалось вовсе не так гладко.

Выжить в АХЛ, устоять под напором «Лавины» из Колорадо

Ещё в 2014 году он был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ под общим 118-м номером. В мае 2019-го Игорь подписал с «синерубашечниками» контракт новичка и осенью уже был в тренировочном лагере команды. Однако для начала его сослали в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк», выступающий в одной из низших лиг Северной Америки — АХЛ (Американская хоккейная лига), где российский голкипер провёл 23 матча, в трёх из которых отыграл «на ноль», и однажды был признан лучшим вратарём месяца в лиге.

6 января нынешнего года Шестёркина впервые вызвали в расположение «Рейнджерс», и на следующий день он дебютировал в НХЛ, заняв место в воротах в домашнем поединке с «Колорадо Эвеланш».

Начало первой игры за «Нью-Йорк» получилось для Игоря ужасным: к седьмой минуте первого периода он пропустил две шайбы после трёх бросков соперника в створ. Казалось, новичок находится на грани провала, и после ещё одного гола «Лавины» из Колорадо его наверняка заменили бы.

Однако затем жизнь стала налаживаться. «Рейнджеры», которых повёл за собой другой россиянин — нападающий Артемий Панарин, не только отыгрались до конца первого периода, но в дальнейшем вырвали победу (5:3), а Шестёркин отразил 29 бросков из 32.

После удачного дебюта Игорь ещё пять раз попадал в стартовый состав команды из Нью-Йорка, ни разу не пропустив более трёх шайб. Помимо «Колорадо» при участии российского голкипера были обыграны «Нью-Джерси» (Шестёркин, как уже упоминалось, сделал 46 сэйвов), «Детройт Ред Уингз» (23 отражённых броска из 25), «Торонто» (27 из 30) и также упомянутый «Лос-Анджелес» (42 из 43).

Пока только бывший клуб Сергея Бобровского и Артемия Панарина — «Коламбус Блю Джекетс» — сумел победить «Рейнджерс» с Шестёркиным в воротах, забив лишь дважды (29 сэйвов россиянина при 31 броске в створ).

Вратарская бригада, в которую в «Нью-Йорке» влился Шестёркин, весьма своеобразна: ещё пару лет назад роль первого номера в ней безраздельно принадлежала опытнейшему шведу Хенрику Лундквисту, но затем Короля Хенрика постепенно начал теснить россиянин с болгарскими корнями Александр Георгиев. Кстати, на прошлогодний чемпионат мира в Словакии Георгиев ездил в качестве третьего вратаря и завоевал в составе сборной России бронзовые медали.

shesterkinigor/instagram

Главное — вывести «Рейнджеров» в плей-офф

Но теперь у Лундквиста, которому 2 марта будет 38 лет, и Георгиева (24 года ему исполнилось прямо сегодня, 10 февраля) появился весьма достойный конкурент. Причём динамика ситуации такова, что Шестёркин всё чаще выходит победителем в этой конкурентной борьбе.

Лучше иметь трёх хороших вратарей, чем не иметь ни одного, — заявил по этому поводу официальному сайту НХЛ Дэвид Куинн.

Понятно, что вратарский «пенсионный возраст» значительно выше, чем у полевых игроков, и голкиперы из категории 40+ вовсе не редкость даже в НХЛ. Но судя по уверенной игре Шестёркина и победным результатам «Рейнджерс» в матчах с его участием, россиянин вполне готов окончательно свергнуть Короля Хенрика с трона и унаследовать от него титул основного стража ворот «Нью-Йорка».

Куинн, кстати, подтвердил, что намерен продолжать делать ставку на Шестёркина, отметив стабильность российского вратаря.

Играть продолжит лучший. Для нас больше не будет приоритетом желание поддерживать всех голкиперов в форме, давая им игровую практику по очереди. Главное — побеждать, и играть в воротах будет тот, кто делает это хорошо и помогает добиваться побед, — цитирует наставника «Рейнджерс» официальный сайт НХЛ.

Стоит отметить, что Игоря ещё в КХЛ отличали спокойствие и хладнокровие на площадке, и эти качества сейчас помогают ему закрепиться в лучшей лиге мира. Кроме того, Шестёркину повезло попасть в один из самых «русских» клубов НХЛ: помимо Панарина и Георгиева за «синерубашечников» выступает ещё один нападающий — Павел Бучневич. В такой компании 24-летнему голкиперу было намного проще привыкнуть к новым обстановке и укладу жизни за Атлантикой.

Попутно с борьбой за место в воротах «Рейнджерс» Шестёркину предстоит решать с командой главную суперзадачу сезона — выйти в плей-офф. Пока «Нью-Йорк» находится далеко за чертой, отделяющей кубковую восьмёрку в Восточной конференции НХЛ, от группы преследователей. Необходимо за 28 оставшихся игр ликвидировать отставание в 11 очков — кто сказал, что это невозможно?

Тем более если «Рейнджеры» с Шестёркиным в воротах будут идти по графику удачливого российского новичка, выигрывая по пять матчей из шести.