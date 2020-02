Вы привыкли, что хоккейные новости из-за океана об успехах и достижениях российских вратарей пестрят фамилиями Сергея Бобровского, Андрея Василевского, Семёна Варламова, Антона Худобина, Ильи Самсонова? Будьте готовы, что отныне в этих сообщениях ничуть не реже будет встречаться упоминание Игоря Шестёркина — сверхновой звезды «Рейнджерс» из Нью-Йорка.

В последнем матче с «Лос-Анджелес Кингз» он установил сразу два клубных рекорда. Во-первых, стал первым вратарём в истории «синерубашечников» (таково официальное прозвище нью-йоркского клуба), который в двух из пяти первых игр за клуб отразил более сорока бросков, и эти матчи стали победными. «Короли» из Лос-Анджелеса сумели пробить Шестёркина лишь раз при 43 бросках в створ (итоговый счёт — 4:1 в пользу «Рейнджерс»), а месяц назад россиянин отразил 46 бросков «Дьяволов» из Нью-Джерси и помог своей команде выиграть со счётом 6:3.