Российский голкипер Игорь Шестёркин признался, что волновался перед первым матчем за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».
По дороге на стадион у меня так тряслись руки, что даже воды не мог попить. Но потом после выхода на лёд меня поддержали команда и болельщики, я обо всём забыл и наслаждался моментом, — цитирует Шестёркина пресс-служба НХЛ.
Шестёркин провёл первый матч за «Нью-Йорк Рейнджерс». Дебют получился успешным: «Рейнджеры» на своей площадке одержали волевую победу над «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0). Панарин был признан первой звездой матча, а Шестёркин отразил 29 бросков из 32 и отметил свой дебют в НХЛ победой, писал NEWS.ru.
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