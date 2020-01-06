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Российский голкипер Игорь Шестёркин провёл первый матч за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Дебют получился успешным: «Рейнджеры» на своей площадке одержали волевую победу над «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0).

Хотя начало первого периода сложилось кошмарно для Шестёркина — к седьмой минуте он пропустил две шайбы после трёх бросков в створ его ворот. Однако к первому перерыву хозяева сравняли счёт....