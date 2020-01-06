https://static.news.ru/photo/023d2352-31d3-11ea-9b82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский голкипер Игорь Шестёркин провёл первый матч за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Дебют получился успешным: «Рейнджеры» на своей площадке одержали волевую победу над «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0).

Хотя начало первого периода сложилось кошмарно для Шестёркина — к седьмой минуте он пропустил две шайбы после трёх бросков в створ его ворот. Однако к первому перерыву хозяева сравняли счёт. А в середине второй двадцатиминутки нью-йоркцы вышли вперёд при участии сделавшего результативную передачу Артемия Панарина.

Стоит отметить, что в этой встрече принимали участие пятеро россиян: в составе «Рейнджеров», помимо Панарина и Шестёркина, на лёд вышел форвард Павел Бучневич, за «Лавин» сыграли защитник Никита Задоров и нападающий Валерий Ничушкин.

Ничушкин отметился в этом матче результативной передачей, став соавтором третьей шайбы «Колорадо». Однако главным героем поединка стал Панарин, который помог Райану Строму ещё до второго перерыва забросить победную шайбу, а за 28 секунд до финальной сирены поразил пустые ворота соперника, забив 23-й гол в сезоне.

Панарин был признан первой звездой матча, а Шестёркин отразил 29 бросков из 32 и отметил свой дебют в НХЛ победой.

Несмотря на победу, «Нью-Йорк Рейнджерс» находится в шести очках от зоны плей-офф в таблице Восточной конференции. «Колорадо» входит в число лидеров Западной конференции, уступая по набранным очкам только «Сент-Луис Блюз».

Ещё один российский нападающий — Илья Ковальчук, дебютировавший в составе «Монреаль Канадиенс», купил дом в Беверли-Хиллз, писал ранее NEWS.ru.