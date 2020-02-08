https://static.news.ru/photo/a1f32970-4bd5-11ea-b134-fa163e074e61_660.jpg Игорь Шестёркин Фото: Joshua Sarner/Icon Sportswire/Global Look Press

«Нью-Йорк Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:1.

Первой звездой матча и второй звездой игрового дня признан российский вратарь «рейнджеров» Игорь Шестёркин, отразивший 42 броска из 43. Таким образом, 24-летний россиянин стал первым в истории клуба голкипером, отразившим более 40 бросков в двух из шести стартовых матчей.

Помимо этого, Шестёркин стал первым вратарем «Рейнджерс», который одержал две победы в шести стартовых матчах. В них вратарь отразил не менее 40 бросков.

Ранее россиянин стал первым голкипером в истории «Рейнджерс», который выиграл четыре из пяти первых матчей на старте своей карьеры в лиге.

Шестёркин признался, что волновался в дебютном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), писал NEWS.ru.