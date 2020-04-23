Вратарь Шестёркин хотел вернуться в РФ после объявления о пандемии в США

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о желании вернуться в Россию после объявления о пандемии инфекции коронавируса в США.

Мы хотели сначала в Россию улететь, но не получилось. Люди во Флориде держат дистанцию. А в Нью-Йорке ситуация тревожная, — приводит слова Шестёркина российская версия официального сайте НХЛ.

24-летний хоккеист перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году. В текущем сезоне НХЛ сыграл 14 матчей, в которых пропустил 34 шайб.

Генеральный директор хоккейного «Динамо» Евгений Кровопусков признался, что клуб поборется за нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после завершения контракта с командой Национальной хоккейной лиги, ранее писал NEWS.ru.