Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

https://static.news.ru/photo/d7c1cacc-82e1-11eb-b653-96000091f725_660.jpg » Александр Овечкин Фото: Capitals/facebook.com

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на 9-й минуте матча против «Филадельфии» открыл счёт во встрече регулярного чемпионата.

В итоге столичная команда добилась победы со счётом 5:3, но россиянин результативными действиями больше не отметился.

Заброшенная шайба стала для 35-летнего Овечкина девятой в сезоне. В его активе теперь 19 очков (9 шайб + 10 передач) в 22 матчах. Партнёр Овечкина по «Вашингтону» Евгений Кузнецов один раз отдал голевую передачу, у него стало 9 очков (2+7) за 16 игр. Одну шайбу забросил защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Теперь у россиянина 12 очков (3+9) за 24 матча.

В заокеанской карьере Овечкина шайба в ворота «Филадельфии» стала 715-й, заброшенной в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю россиянин идёт на седьмом месте в лиге, перед ним находится Фил Эспозито (717 шайб).

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота» Кирилл Капризов помог партнёрам добиться победы в игре регулярного чемпионата против «Вегаса». Лидер Западного дивизиона был повержен со счётом 4:3, россиянин забросил вторую шайбу «Миннесоты» в матче. Результативный бросок Капризова довёл его счёт до 20 очков (7+13) в 24 матчах, что является лучшим результатом среди всех новичков НХЛ.