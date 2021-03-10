Седьмой гол Капризова в НХЛ помог «Миннесоте» выиграть у «Вегаса»

https://static.news.ru/photo/f78e1462-8216-11eb-a74c-96000091f725_660.jpg Кирилл Капризов Фото: minnesotawild/facebook.com

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Кирилл Капризов помог партнёрам добиться победы в игре регулярного чемпионата против «Вегаса». Лидер Западного дивизиона был повержен со счётом 4:3, россиянин забросил вторую шайбу «Миннесоты» в матче.

В первом периоде шайба попала Капризову в область головы, из-за кровотечения он долго просидел на скамейке запасных. Результативный бросок в начале третьего периода довёл счёт россиянина до 20 очков (7 шайб + 13 передач) в 24 матчах, что является лучшим результатом среди всех новичков НХЛ.

Его «Миннесота», имея теперь 31 очко, в Западном дивизионе занимает третье место.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 февраля Кирилл Капризов в первом периоде открыл счёт в домашнем матче против «Лос-Анджелеса». В итоге его команда одержала победу в поединке (3:1), который стал для «Миннесоты» пятым подряд победным в регулярном чемпионате. Для российского дебютанта НХЛ это была уже пятая заброшенная за океаном шайба.