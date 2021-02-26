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Пятый гол Капризова в НХЛ помог «Миннесоте» продлить победную серию

06:56, 27 февраля 2021 952
Кирилл Капризов Кирилл Капризов Фото: Minnesota Wild/twitter.com

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Кирилл Капризов в первом периоде открыл счёт в домашнем матче против «Лос-Анджелеса». В итоге его команда одержала победу в поединке (3:1), который стал для «Миннесоты» пятым подряд победным в регулярном чемпионате.

Для российского дебютанта НХЛ это была уже пятая заброшенная за океаном шайба. Также Капризов в 17 играх 11 раз удачно ассистировал партнёрам.

«Миннесота» после победы над «Лос-Анджелесом» набрала 22 очка и переместилась на второе место в таблице Западного дивизиона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Миннесотой» на льду произошла драка игроков двух команд. 22-летний российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов схлестнулся с опытным форвардом гостей Маркусом Фолиньо. Для Кныжова драка сложилась неудачно — Фолиньо в кровь разбил ему лицо.

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