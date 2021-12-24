Сборная России проиграла Канаде за двое суток до старта МЧМ-2022

Сборная России по хоккею потерпела поражение в товарищеском матче с национальной командой Канады в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира 2022 года. Турнир пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.

Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу команды Канады. В первом периоде хозяева забросили четыре безответные шайбы, но впоследствии российские хоккеисты смогли выровнять положение. Второй отрезок они выиграли со счётом 3:1, в заключительном — обменялись голами.

У победителей дублем отметился Мэйсон Мактавиш (7-я и 37-я минуты), по голу на свой счёт записали Ридли Грейг (8-я), Кент Джонсон (13-я), Лукас Кормье (17-я) и Коннор Бедард (50-я).

В составе сборной России две шайбы на счету Матвея Мичкова (31-я и 60-я), по разу отличились Никита Чибриков (23-я) и Александр Пашин (38-я минута).

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук затруднился ответить на вопрос, может ли клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» отпустить нападающего Александра Овечкина на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.