«Сложный вопрос»: Ковальчук о том, сможет ли Овечкин поехать на Олимпиаду

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук затруднился ответить на вопрос, может ли клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» отпустить нападающего Александра Овечкина на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Как он сказал «Чемпионату», сейчас обсуждать это преждевременно.

Очень сложный вопрос, может ли «Вашингтон» отпустить Овечкина. Не хотелось бы это обсуждать. Если будут новости, то мы скажем, — сказал Ковальчук.

Овечкин защищает цвета «Вашингтона» с 2005 года. В нынешнем сезоне он провёл 31 матч в регулярном чемпионате, отметившись 22 голами и 25 результативными передачами. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Ранее сообщалось, что игроки НХЛ не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине из-за сохраняющейся неопределённости вокруг пандемии COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте НХЛ. Кроме того, решение принято из-за растущего числа перенесённых матчей регулярного чемпионата лиги.