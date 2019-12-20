Фото: Федерация хоккея с мячом России/facebook.com

Российский нападающий американского клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз» (1:3).

Эта шайба стала для Кучерова 200-й в НХЛ. В текущем сезоне Кучеров забил 12 голов, набрав 37 (12+26) очков в 33 матчах. Всего в активе россиянина 499 очков (200+299) в...