Сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Норвегии в матче Турнира четырёх наций в Швеции со счётом 11:0.
Голы забили Владислав Тарасов (15-я и 89-я минуты), Никита Иванов (23, 55, 63, 74), Вадим Чернов (25, 49), Алан Джусоев (31), Валерий Ивкин (33) и Максим Василенко (67).
Ранее на турнире россияне обыграли шведов (6:2) и финнов (6:1).
Сборная России завоевала 50 медалей и заняла первое место в общекомандном зачёте XIX зимних Сурдлимпийских игр, которые прошли в Италии, писал NEWS.ru.
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