Фото: Федерация хоккея с мячом России/facebook.com

Сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Норвегии в матче Турнира четырёх наций в Швеции со счётом 11:0.

Голы забили Владислав Тарасов (15-я и 89-я минуты), Никита Иванов (23, 55, 63, 74), Вадим Чернов (25, 49), Алан Джусоев (31), Валерий Ивкин (33) и Максим Василенко (67).

Ранее на турнире россияне обыграли шведов (6:2) и финнов (6:1).

Сборная России завоевала 50 медалей и заняла первое место в общекомандном зачёте XIX зимних Сурдлимпийских игр, которые прошли в Италии, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях