Сборная России обыграла Швейцарию на ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/c5e95bbe-c097-11eb-888c-96000091f725_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сборная России со счётом 4:1 обыграла команду из Швейцарии в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

У россиян отметились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и Сергей Толчинский, сделавший дубль. Автором шайбы у Швейцарии стал Нико Хишир.

Благодаря победе российские хоккеисты вышли на первое место в группе А.

К этой встрече команды подошли с равным количеством очков — по девять. В активе сборных было по три победы и по одному поражению.

Сейчас у подопечных Валерия Брагина 12 очков в пяти играх, Россия уступила только словакам. У тех — 9 очков, третье место в группе и на один сыгранный матч меньше.

Следующий соперник россиян — сборная Швеции. Встреча состоится 31 мая в 20:15 по московскому времени.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказала слова поддержки российским хоккеистам. Она пожелала команде завоевать на турнире золотые медали.