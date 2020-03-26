https://static.news.ru/photo/951cea3a-6e9c-11ea-9531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный Клуб

Уфимский клуб «Салават Юлаев» вернёт денежные средства болельщикам, которые купили билеты на матчи с казанским «Ак Барсом». Встречи должны были пройти 22 и 24 марта, но были отменены из-за коронавируса.

Всем покупателям электронных билетов возврат денежных средств будет произведён автоматически в ближайшие дни, — сказано в заявлении клуба.

Болельщикам, которые покупали билеты на стадионе клуба, для возврата средств необходимо прийти в билетные кассы с бланками билетов.

Ранее Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ.