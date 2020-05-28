«Салават Юлаев» показал новую площадку к следующему игровому сезону

https://static.news.ru/photo/9130ea84-a0ab-11ea-b596-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsalavat/instagram

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» опубликовал видео, на котором продемонстрированы изменения размеров игровой площадки к следующему сезону.

28 × 60 — именно такой размер игровой площадки будет на «Уфа-Арене» в новом сезоне, — говорится в сообщении на официальной странице в Instagram.

Кроме того, теперь, как сообщается, вместимость увеличится на 250–350 посадочных мест (вместимость «Уфа-арены» составляла 8070 зрителей).

Ранее генеральный директор уфимского коллектива Александр Курносов сообщил, что с сезона-2020/21 команда будет проводить домашние встречи на площадке финского формата.

О переходе к подобному формату уже объявляли ярославский «Локомотив» и «Йокерит», также это намерены сделать «Торпедо» и «Трактор». На площадках шириной 30 метров сейчас остаются рижское «Динамо» и пекинский «Куньлунь».

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 — 2 сентября 2020 года, ранее писал NEWS.ru.