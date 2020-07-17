«Салават Юлаев» подписал контракт с Маркусом Гранлундом

https://static.news.ru/photo/ddc361ac-c832-11ea-9848-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК Салават Юлаев/vk.com

«Салават Юлаев» заключил контракт с известным финским форвардом Маркусом Гранлундом, ранее выступавшим в Национальной хоккейной лиге. Соглашение рассчитано на два сезона, сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

27-летний нападающий будет играть под номером 60.

Легионерская позиция в команде освободилась с уходом шведа Линуса Умарка, рассказал спортивный директор клуба Василий Чижов. Он отметил, что Гранлунд — разносторонний хоккеист, который развит технически и хорошо мыслит на льду.

У него большой опыт игры в НХЛ — 335 игр. Он может сыграть как на позиции центрального нападающего, так и крайнего. Это созидательный игрок, который может сыграть в обороне и связать комбинационную игру с крайними форвардами, — рассказал Чижов.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Гранлунд провёл 34 матча за «Эдмонтон», записав на свой счёт 4 (3+1) очка при показателе полезности «-1». Финский форвард вошёл в список хоккеистов, которые отказались от участия в возобновлении сезона Лиги.

Его зарплата хоккеиста в «Салавате Юлаеве» составит 70 млн рублей в год с учётом бонусов. Гранлунд уже прибыл в Россию.

Как писал NEWS.ru, в конце мая клуб опубликовал видео, на котором продемонстрированы изменения размеров игровой площадки к следующему сезону.