https://static.news.ru/photo/c9d35008-5654-11ea-8dd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: КХЛ/vk.com

В очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» на своей площадке уступил в овертайме уфимскому «Салавату Юлаеву» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1).

В основное время у «сталеваров» отлилчился Сергей Мозякин (43-я минута), у гостей — Эдуард Гиматов (47-я).

На четвёртой минуте овертайма Сакари Маннинен реализовал численное преимущество и принёс победу юлаевцам.

«Салават Юлаев» (68 очков, 61 игра) и «Металлург» (65 очков, 60 игр) остались соседями по турнирной таблице Восточной конференции, занимая соответственно шестое и седьмое места.

Победа уфимцев в овертайме досрочно определила первую пару плей-офф на «Востоке»: в первом раунде встретятся екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирская «Сибирь».

Во встрече хабаровского «Амура» и нижнекамского «Нефтехимика», ведущих отчаянную борьбу за попадание в плей-офф на «Востоке», дальневосточники на своём льду потерпели неожиданное разгромное и сухое поражение — 0:8 (0:1, 0:4, 0:3).

Хет-трик оформил Йонас Энлунд (голы на 24-й, 33-й и 35-й минутах), дублем отметился Дамир Шарипзянов (на 51-й и 53-й минутах), по разу отличились Тимур Хафизов (8-я минута), Зак Митчелл (39-я) и Андрей Сергеев (53-я).

Голкипер гостей Александр Шарыченков отразил все 25 бросков соперника и отыграл «на ноль» третий матч в нынешнем сезоне.

Эта победа сделала «Нефтехимик» (60 очков, 60 игр) фаворитом в гонке за место плей-офф в сравнении с «Амуром» (59 очков, 60 игр). Нижнекамцы догнали занимающий восьмое место на «Востоке» китайский «Куньлунь Ред Стар», который провёл на матч больше. В споре между этими тремя командами в последних матчах «регулярки» решится судьба последней путёвки в плей-офф в этой конференции.

«Автомобилист» и «Сибирь» в очном поединке отрепетировали предстоящую встречу в плей-офф, писал ранее NEWS.ru.