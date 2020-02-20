https://static.news.ru/photo/8cb2df2e-5490-11ea-a186-fa163e074e61_660.jpg Андрей Коваленко Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Группа российских хоккеистов написали заявление на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой разрешить конфликт с профсоюзом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Под заявлением подписались хоккеисты московского «Динамо» Андрей Миронов, Михаила Григорьев, Даниил Тарасов и Александр Еременко, игроки «Спартака» Геннадий Столяров и Яков Рылов, а также тренеры Юрий Бабенко и Максим Соловьёв.

Они считают, что руководитель профсоюза Андрей Коваленко тратит членские взносы на слой личный бизнес и не выполняет свой непосредственные обязанности. Отмечается, что общий объем взносов хоккеистов в «отдельные годы» мог достигать 100 млн руб, сообщает «Комменсант».

Хоккеисты и тренеры просят прокуратуру провести проверку и возбудить уголовное дело.

Как сообщалось ранее, члены Совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру двукратного чемпиона мира Морозова на пост президента лиги, писал NEWS.ru. Он сменил Дмитрия Чернышенко, который ранее указом президента России Владимира Путина был назначен вице-премьером правительства РФ, курирующим спорт.