Двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр Алексей Морозов стал новым президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент NEWS.ru.
Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) вплоть до избрания нового руководителя молодежного хоккея.
Прежний глава лиги Дмитрий Чернышенко поблагодарил всех за совместную работу.
Таким образом, двукратный обладатель Кубка Гагарина сменил на посту президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, который указом президента России Владимира Путина был назначен вице-премьером правительства РФ, курирующим спорт, писал NEWS.ru.
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