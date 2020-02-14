Тройка лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в очередных матчах регулярного чемпионата одержала победы. Наиболее впечатляющим получился выигрыш казахстанского «Барыса» в гостях у московского ЦСКА — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

У «армейцев» шайбы забросили Сергей Толчинский (13-я минута) и Клас Дальбек (49-я). Гости из Нур-Султана ответили точными бросками Корбэна Найта (19-я минута), Линуса Виделля (36-я) и Даррена Дица (53-я). Несмотря...