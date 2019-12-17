https://static.news.ru/photo/12975958-20bb-11ea-b98d-fa163e074e61_660.jpg Рене Фазель Фото: Melanie Duchene/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) применить санкции к российскому спорту является политизированным.

Слабое место всех этих решений и санкций в том, что вовлечена политика, — сказал он ТАСС, добавив, что должен быть другой подход.

Фазель отметил, что IIHF проверяет хоккеистов, они чисты, поэтому не стоит вводить коллективное наказание, а «нам отвечают: «Хорошо, наказаны все».

Думаю, за всеми этими решениями стоит политическая мотивация, — отметил Фазель.

Ранее Фазель заявил, что невозможно перенести взрослый и молодёжный чемпионаты мира 2023 года из России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), писал NEWS.ru.