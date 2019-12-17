Президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) применить санкции к российскому спорту является политизированным.
Слабое место всех этих решений и санкций в том, что вовлечена политика, — сказал он ТАСС, добавив, что должен быть другой подход.
Фазель отметил, что IIHF проверяет хоккеистов, они чисты, поэтому не стоит вводить коллективное наказание, а «нам отвечают: «Хорошо, наказаны все».
Думаю, за всеми этими решениями стоит политическая мотивация, — отметил Фазель.
Ранее Фазель заявил, что невозможно перенести взрослый и молодёжный чемпионаты мира 2023 года из России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), писал NEWS.ru.
Рене Фазель
Melanie Duchene/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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