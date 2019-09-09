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«Русская пятёрка» успешно прошла в Америке, мы стремимся к номинации на премию «Оскар». «Русская пятёрка» формировалась в Детройте и изменила историю. Эта история очень знаменательна. И рассказать её стало очень важно. Было очень тяжело получить финансирование на документальный фильм, — сказала Фетерович журналистам.

Продюсер документального фильма «Русская пятёрка» Дженни Фетерович на пресс-конференции, посвящённой российской премьере ленты, поделилась мнением о картине. Кроме того, она рассказала, к чему стремятся его создатели. Фетерович добавила, что в...