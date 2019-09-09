Продюсер документального фильма «Русская пятёрка» Дженни Фетерович рассказала, какие страны уже купили права на ленту и с кем ещё ведутся переговоры.
Мы произвели этот фильм не студийно и вошли в пятёрку лучших. Фильм уже купили в Польше, России. Ведутся переговоры с Канадой. Все считают, что хоккей — это российский профиль. Но эта кинолента про людей, которые играют в хоккей, — сказала Фетерович журналистам на пресс-конференции, посвящённой российской премьере фильма.
Премьера картины состоится в рамках Международного кинофестиваля «Золотой Единорог» 22 сентября в Москве.
Знаменитую «русскую пятёрку» сформировал главный тренер «Детройта» Скотти Боумэн, объединив осенью 1995 года в одно звено защитников Вячеслава Фетисова, Владимира Константинова и форвардов Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова, Сергея Фёдорова. «Русская пятерка» стала одним из лучших звеньев в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и помогла «Детройту» в 1997 году выиграть Кубок Стэнли после 42-летнего перерыва.
Ранее News.Ru сообщил, что фильм может быть номинирован на премию «Оскар».