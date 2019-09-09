https://static.news.ru/photo/17cec358-d2e0-11e9-9d06-fa163e074e61_660.jpg Дженни Фетерович Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Продюсер документального фильма «Русская пятёрка» Дженни Фетерович на пресс-конференции, посвящённой российской премьере ленты, поделилась мнением о картине. Кроме того, она рассказала, к чему стремятся его создатели.



Фетерович добавила, что в США успешно прошла премьера фильма.

«Русская пятёрка» успешно прошла в Америке, мы стремимся к номинации на премию «Оскар». «Русская пятёрка» формировалась в Детройте и изменила историю. Эта история очень знаменательна. И рассказать её стало очень важно. Было очень тяжело получить финансирование на документальный фильм, — сказала Фетерович журналистам.

«Русская пятёрка» номинирована, как лучший зарубежный фильм о России.

Знаменитую «русскую пятёрку» сформировал главный тренер «Детройта» Скотти Боумэн, объединив осенью 1995 года в одно звено защитников Вячеслава Фетисова, Владимира Константинова и форвардов Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова, Сергея Фёдорова. «Русская пятёрка» стала одним из лучших звеньев в истории Национальной хоккейной лиги и помогла «Детройту» в 1997 году выиграть Кубок Стэнли после 42-летнего перерыва.

Ранее Nеws.ru писал, что «Авангард» обыграл «Трактор» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).