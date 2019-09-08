https://static.news.ru/photo/0d72d804-d27c-11e9-9601-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://vk.com/hc_avangardomsk

Омский «Авангард» на своей площадке в подмосковной Балашихе обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Итоговый счёт — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

Победа «ястребов» получилась волевой, потому что на шайбу Тэйлора Бека на 15-й минуте волжане ответили голами Джордана Шрёдера за 8 секунд до первого перерыва и Станислава Бочарова на 27-й минуте.

Затем забивали только игроки «Авангарда»: Кирилл Семёнов (34-я минута), Сергей Шумаков (38-я) и Сергей Широков (44-я). Для Шумакова эта шайба стала сотой в КХЛ, для Широкова — 150-й.

После этой победы омский клуб с шестью очками после четырёх матчей возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. Столько же очков, но после трёх игр, у екатеринбургского «Автомобилиста».

В другом поединке игрового дня московский «Спартак» на своём льду уступил минскому «Динамо» — 4:5 (3:2, 1:2, 0:1). Интересно, что по ходу первого периода москвичи проигрывали 0:2, затем в начале второго повели 4:2, но в итоге позволили сопернику сравнять счёт и вырвать победу.

У «красно-белых» шайбы забросили Яков Рылов (10-я минута), Патрик Херсли (13-я), Михаил Юньков (18-я) и Мартиньш Карсумс (24-я). В составе команды из белорусской столицы отличились Александр Павлович (8-я минута), Тему Пулккинен (9-я), Андрей Костицын (25-я), Стефан Эллиотт (31-я) и Михаил Стефанович (58-я).

Для минских динамовцев эта победа стала первой в сезоне.

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