https://static.news.ru/photo/015929d4-d190-11e9-9e0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» благодаря бурному началу выездной встречи с ХК «Сочи» сумел одержать победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Итоговый счёт — 6:3 (3:0, 2:2, 1:1).

Гости буквально ошеломили соперника в дебюте встречи, к исходу четвёртой минуты забросив три шайбы. Отличились Дмитрий Воронков, Кирилл Петров и Мэттью Фрэттин. После этого тренерский штаб южан поменял вратаря (Дмитрий Шикин вышел вместо Ильи Проскурякова), однако спустя ровно минуту после начала второго периода Владимир А.Ткачёв сделал счёт 4:0 в пользу «Ак Барса».

Спустя 44 секунды Никита Точицкий «размочил» голкипера казанцев Адама Рейдеборна, но на 24-й минуте Микаэль Викстранд забросил пятую шайбу в ворота «Сочи».

Впоследствии Андрею Алтыбармакяну (на 29-й минуте) и Мальте Стрёмваллю (на 50-й) удалось сократить разницу до двух шайб. Хозяева даже в концовке сняли вратаря, но лишь получили гол в пустые ворота: за 9 секунд до сирены отличился Вячеслав Основин.

Эта победа позволила «Ак Барсу» с четырьмя набранными очками в трёх матчах войти в тройку лидеров Восточной конференции КХЛ.

В другом матче игрового дня финский «Йокерит» на своей площадке в Хельсинки разгромил рижское «Динамо» — 7:2 (2:0, 4:2, 1:0).

У хозяев дубль на свой счёт записал датский форвард Никлас Енсен, забросивший шайбы на 27-й и 38-й минутах. Также в составе «джокеров» отличились Стив Мозес (8-я минута), Петер Регин (17-я), Петри Контиола (21-я), Микко Лехтонен (33-я) и Ахти Оксанен (49-я).

В составе латвийской команды автором обеих заброшенных шайб — на 36-й и 39-й минутах — стал швед Якоб Берглунд.

Все матчи регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября начинались с минуты молчания в память об игроках, тренерах и сотрудниках ярославского «Локомотива», трагически погибших в авиакатастрофе ровно восемь лет назад.

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