https://static.news.ru/photo/e4ff6240-d11b-11e9-8d04-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Первое столичное дерби нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вышло за рамки 60 минут основного времени: «Динамо» вырвало победу у «Спартака» лишь в овертайме — 3:2ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).

«Бело-голубые» пропустили первыми: на 12-й минуте при отложенном штрафе у соперника отличился защитник «Спартака» Яков Рылов, в своё несколько сезонов проведший в «Динамо». Хозяева площадки отыгрались на 17-й минуте, когда большинство реализовал Юусо Хиетанен.

Дважды в течение короткого игрового отрезка было использовано численное преимущество и в третьем периоде: на гол динамовца Михала Чайковски (54-я минута) спартаковцы ответили точным броском Патрика Херсли (55-я).

Дополнительная пятиминутка продлилась 1 минуту и 33 секунды: именно в этот момент финский защитник «бело-голубых» Юусо Хиетанен оформил дубль и принёс своей команде очередные два очка.

После третьей кряду домашней победы команда Владимира Крикунова единолично возглавила таблицу Западной конференции КХЛ. Подопечные Олега Знарка, выиграв один матч и дважды уступив в овертайме, с четырьмя очками расположились на седьмом месте.

Завершился игровой день КХЛ ещё двумя матчами: ХК «Сочи» одолел минское «Динамо» — 5:4 (1:1, 2:2, 2:1), а ЦСКА дома лишь в овертайме сломил сопротивление нижнекамского «Нефтехимика» — 3:2ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0).

В сочинском поединке у хозяев отличились Сергей Шмелёв (9-я и 25-я минуты), Морган Эллис (36-я), Владислав Калетник (46-я) и Дмитрий Архипов (51-я), у гостей — Андрей Степанов (4-я), Олег Евенко (25-я), Франсис Паре (28-я) и Тему Пулккинен (47-я).

В поединке на столичной арене в Парке легенд у «армейцев» забивали Антон Слепышев (8-я минута), Линден Вей (36-я) и Сергей Калинин (за 43 секунды до конца овертайма), у нижнекамцев дубль оформил Павел Порядин, отличившийся на 24-й и 39-й минутах.

Один из лидеров Восточной конференции КХЛ омский «Авангард» дома потерпел крупное поражение от «Северстали», писал ранее News.ru.