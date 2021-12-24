После проигрыша Канаде и без легионеров: в каком виде Россия подходит к МЧМ

В ночь на 27 декабря сборная России начнёт выступление на молодёжном чемпионате мира по хоккею. На турнире в Эдмонтоне и Ред-Дире команду будет возглавлять главный тренер Сергей Зубов, а в составе впервые за 15 лет не будет представлено ни одного легионера из Северной Америки. Также на соревнованиях не выступит талантливый Иван Мирошниченко, в последний момент отцепленный от коллектива. Рассказываем, чего ожидают от отечественных хоккеистов на первенстве планеты и о чём говорит поражение от Канады в товарищеской встрече.

Неудачный тест и ожидания от Мичкова

Спустя считанные дни сборная России стартует на молодёжном чемпионате мира 2022 года, в котором померится силами с национальной командой Швеции. В рамках подготовки к этой встрече подопечные Сергея Зубова решили испытать себя в противостоянии с действующими серебряными призёрами соревнований и по совместительству хозяевами турнира — канадцами. Изначально планировалось сразиться и с немцами, но впоследствии игра была отменена в пользу продления подготовительного лагеря. В результате, как и год назад, извечные соперники встретились 24 декабря, а верх вновь взяли «кленовые листья». Правда, если в 2020-м отличиться удалось лишь Джейми Драйсдейлу, то на этот раз в сетке оказалось суммарно 10 шайб. И обидно, что большинство из них были отправлены в ворота Ярослава Аскарова.

По сути, всё решилось в первом периоде, который получился обескураживающим для подопечных Зубова. За неполные 17 минут они пропустили четырежды — в двух случаях причиной послужило удаление, а в оставшихся — грубейшие ошибки в обороне. Как впоследствии признался тренер, игроки «проспали» старт встречи и не были готовы к тому, что канадцы выйдут столь заряженными. После такого бороться за победу было крайне сложно, но россияне пришли в себя и сократили отставание до двух шайб — 4:6. Особенно усердствовал 17-летний Матвей Мичков, записавший на свой счёт два гола и результативную передачу. Впоследствии именно он был назван лучшим в составе сборной России. У соперника данное звание получил Мэйсон Мактавиш (2 + 1).

Примечательно, что изначально наиболее интригующим виделось противостояние Мичкова и Коннора Бедарда — 16-летнего нападающего, уже сейчас считающегося одним из самых талантливых хоккеистов планеты. Однако форвард «Реджина Пэтс» большую часть матча провёл на скамейке, пусть в концовке всё же отметился точным броском. Правда, это не впечатлило не только российских, но и иностранных журналистов. Так, обозреватель The Athletic Скотт Уилер признался, что в этом споре пока отдаёт предпочтение россиянину.

Это лучший проспект со времён Макдэвида и Мэттьюса. Я сказал то, что сказал. Они близки с Берардом, но Мичков сейчас мне нравится больше, — написал Уилер в Twitter.

Отсутствие Мирошниченко и легионеров из Америки

Если сейчас Мичков считается однозначно главной звездой российской молодёжки, то ещё год назад ожидалось, что не хуже него будет смотреться Иван Мирошниченко. Нападающего «Омских ястребов» отмечали за скоростные данные, умение управлять своими габаритами и потрясающий бросок, но добиться прогресса не получилось. Если Матвей успел ярко проявить себя в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ), а затем блеснул и в Континентальной, то соотечественник был не особо хорош. В ВХЛ он записал на свой счёт 11 (5 + 6) очков в 24 встречах, что не сильно впечатлило специалистов. В результате Зубов принял решение не включать его в окончательный состав.

И если сам Мирошниченко с удивлением воспринял решение тренерского штаба, заявив, что на 100% готов к молодёжному чемпионату мира, то спортивная общественность была не так однозначна. Так, североамериканский скаут Тони Феррари признался, что невызов Ивана не стал для него сюрпризом.

Когда-то он был игроком, широко разрекламированным с перспективой участия на драфте НХЛ 2022 года. В этом году он был ужасно разочаровывающим во всех отношениях и изначально являлся сомнительным дополнением состава, — написал Феррари в Twitter.

Однако отсутствие Мирошниченко было не единственной неожиданностью, если говорить о составе сборной России на турнир. Так, в окончательном списке Зубова не нашлось места ни одному легионеру из Северной Америки. И это при том, что защитники Даниил Чайка и Ян Кузнецов выступали на прошлогоднем первенстве, а Даниил Гущин и Матвей Петров демонстрировали довольно высокую результативность в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). Первый набрал 29 (17 + 12) очков в 22 матчах за «Ниагара Айсдогс», а второй — 49 (20 + 29) за «Норт Бэй Баталлион».

В результате в сборной России не оказалось не только ни одного представителя заокеанских первенств, но и хоккеистов с правым хватом. Таковыми могли стать Мирошниченко, Петров или форвард московского «Динамо» Богдан Тринеев. Зато были вызваны сразу 10 человек из санкт-петербургского СКА.

Мы следили за выступлением Яна Кузнецова и Даниила Чайки, рассчитывали, что они усилят нашу оборонительную линию. Но в итоге пришли к выводу, что хоккеисты, которые проходили с нами сбор, в оборонительных действиях сильнее. Можно сказать, что игрокам из Канады помешало то, что они не проходили сбор с командой? Несомненно. Но это обстоятельства. Мы сделали выбор и считаем, что парни, которые сейчас находятся в раздевалке, — сильнейшие, — приводит слова Зубова пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Высокие амбиции и эффект пандемии

Неизвестно, повлияло ли отсутствие спортсменов из-за рубежа на мнение экспертов, но те по-разному оценили перспективы сборной России на молодёжном чемпионате мира. Если букмекеры назвали команду Зубова одним из главных фаворитов соревнований, поставив выше лишь Канаду и США, то всё тот же Уилер из The Athletic не включил её даже в четвёрку. По его мнению, отечественные хоккеисты сумеют пробиться в плей-офф турнира, но в первом же раунде потерпят поражение от Финляндии. И это при том, что сами подопечные Анти Пеннанена останутся без медалей.

В свою очередь авторитетный ресурс Sportsnet котирует россиян несколько выше и предрекает, что в 2022 году они повторят свой прошлогодний результат. Тогда коллектив Игоря Ларионова дошёл до полуфинала, но впоследствии проиграл Канаде и Финляндии, оставшись без наград.

И в том, что Россия преодолеет барьер групповой стадии, вряд ли стоит сомневаться. Для этого ей достаточно занять не последнее место в квинтете B, в который также были определены США, Швеция, Словакия и Швейцария. И если с первыми двумя коллективами противостояния обещают стать крайне напряжёнными, то с оставшимися подопечные Зубова не должны испытать проблем.

В то же время сами хоккеисты настраиваются на борьбу за самые высокие места. О намерении завоевать золото заявил нападающий СКА Фёдор Свечков, а форвард магнитогорского «Металлурга» хоть и отдал дань уважения Канаде, заверил, что россияне готовы составить конкуренцию родоначальникам хоккея.

Россия — великая держава. Ожидания от МЧМ всегда высокие. Нет других мест, кроме первого. Только чемпионов всегда почитают, помнят, они любимчики у всех. Приложим все усилия для победы, — цитирует Юрова «Спорт-Экспресс».

Проблема в том, что в Канаде отечественным спортсменам придётся справляться не только с соперниками, но и психологическим давлением. Даже Зубов обратил внимание на жёсткие антикоронавирусные меры, поэтому сложно представить, как на подобное реагируют молодые атлеты.

Совершенно без понятия, что будет происходить в Ред-Дир. Но вы правы, это не Эдмонтон. Мы туда едем играть. Условия тяжёлые, мы сидели на карантине первые три дня, потом даже продлили. Строго отель — автобус — дворец и обратно. Носим браслеты, как в заточении. Все команды в таких условиях, жаловаться нет смысла. Приехали сюда играть и выигрывать. Несомненно, отсутствие игроков из НХЛ на Олимпиаде будет дополнительной мотивацией для ребят. Обязательно донесём им информацию в нужный момент, — признался наставник.

Пандемия уже успела повлиять не только на состояние хоккеистов, но и на болельщиков. Изначально в Эдмонтоне надеялись, что на матчах молодёжного чемпионата мира будет разрешено полностью заполнять трибуны. Организаторы успели реализовать более 90% билетов, но в последний момент было принято решение ограничить посещаемость вдвое. При этом болельщики не смогут приобрести ни воду, ни еду.