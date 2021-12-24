«Начало матча проспали»: Зубов о поражении российской «молодёжки» от Канады

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов признался, что причиной поражения от команды Канады стало провальное начало матча, в ходе которого отечественные спортсмены пропустили четыре безответные шайбы. При этом впоследствии россияне смогли перехватить инициативу, приводит его слова «Чемпионат».

Начало матча проспали. Удивляться нечему, сборная Канады обычно выходит на игры заряженной. Мы не смогли ничего противопоставить. Были ошибки, ненужные удаления в безобидных ситуациях. Первый период был сложный, — сказал Зубов.

По словам наставника, на вторую 20-минутку российские хоккеисты вышли с «другим настроем», что позволило им перехватить инициативу. При этом он признался, что отечественные спортсмены могли выиграть период и с более крупным счётом (3:1), если бы реализовали свои моменты.

Ранее сообщалось, что сборная России потерпела поражение в матче с командой Канады в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира 2022 года. Турнир пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.