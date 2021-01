Нет никакой «Красной машины»: Россия безвольно закончила МЧМ

https://static.news.ru/photo/b4ab3b8e-4fc1-11eb-964b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Devlin/Global Look Press

После оглушительного поражения от национальной команды Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира со счётом 0:5 и откровенных сожалений главного тренера Игоря Ларионова ожидалось, что россияне на борьбу за третье место против финнов выйдут, как на последний бой. Но болельщиков ожидало очередное разочарование. В чём проблема российского коллектива — в материале NEWS.ru.

Не нужно дополнительных слов, чтобы понять, как важен этот матч был для обеих команд. А уж Ларионову как никому другому необходимо было восстановить доверие после разгрома от «кленовых листьев», но вместо этого что-то снова пошло не по плану. Хотя по итогам первого периода казалось — всё прекрасно: довольно быстрая шайба благодаря подбору с отскока на пятке Ильёй Сафоновым и точным попаданием в ворота соперника внушила уверенность.

Ilya Safonov slides right in front of the Finnish net and it's 1-0 @russiahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/mj4NXUElnr — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021

Первая половина двадцатиминутки была полностью под контролем россиян, сопернику абсолютно не удавалось удержать шайбу и что-то опасное создать в атаке. Даже по броскам в створ — 7:0 в пользу «Красной машины». И вот, когда нужно увеличивать отрыв, россияне вдруг потерялись и расслабились. Чем и воспользовались финны после свистка на второй период. Команда Антти Пеннанена вместо растерянности показала оскал, бросая всё чаще и чаще. И ладно, если бы всё ограничивалось только бросками. Финны были активнее, быстрее и точнее. Так ведь и должно быть: тот, кто мобильнее, в итоге оказывается на пьедестале. Сначала им удалось отыграться после затяжной атаки.

А в третьем периоде и вовсе «сине-белые» вышли вперёд, сделав счёт 2:1. Тут даже и Аскарова не упрекнёшь, клюшка в этом матче буквально приросла к его руке. Отыграться против такого соперника всегда давалось непросто.

Mikko Petman tips the puck into the net and @leijonat take the lead early in the 3rd. #WorldJuniors pic.twitter.com/i6jzvhcmeU — IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021

Но даже тут надежда оставалась, особенно, когда за несколько минут до окончания встречи Ларионов решил убрать голкипера. Вшестером-то ребята должны были перевести игру в овертайм. Но в ответ последовали две шайбы в наши же ворота. Страшно, больно, безобразно.

With his 2nd goal of the game, Anton Lundell seals the bronze medal for @leijonat #WorldJuniors pic.twitter.com/g7Bau0Az6w — IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021

Интересно, такой хоккей мы ждали? Или всё-таки наши ожидания — наши проблемы? Или просто мы начали хвалить этих парней раньше времени? Мол, выиграли Кубок Карьяла у «взрослых», значит им точно по силам их возрастная категория? Что ж, ошибочка вышла. Причём довольно обидная. Весь этот чемпионат был похож на настоящий конфуз, даже учитывая неплохие выступления в групповом этапе.

С приходом Игоря Ларионова команда и правда изменилась: стала играть легче, появился стиль, но вместе с этим видны прорехи — и они серьёзны. Ребята слишком быстро устают, теряют шайбы и теряются на льду в принципе. Россиянам на всех ключевых матчах не хватало сил, энергии, скорости. Ничего не клеилось в атаке, обороне и взаимопонимании. И если ещё оставалась вера в то, что историю можно немного переписать, то матч с Финляндией только обнажил проблемы. Впереди российскому хоккею предстоит много работы. А пока хочется стереть себе память и никогда не видеть эти совершенно бесхребетные, безвольные 60 минут на льду, которые сложно назвать игрой, от которых мы все ждали явно большего.