Поиграли, и хватит: почему МЧМ по хоккею могут отменить

Молодёжный чемпионат мира по хоккею только начался, а уже судьба турнира вызывает большие вопросы. Накануне сборной США было присуждено техническое поражение в матче со Швейцарией из-за положительных тестов на коронавирус у двух американцев. Пока это единственная отмена на МЧМ, но ситуация может в любой момент измениться.

Обстановка перед матчем группового этапа США — Швейцария уже была напряжённой. Первые звоночки начали поступать, когда было отменено общение с прессой американских хоккеистов после раскатки. Немного погодя матч был полностью отменён, а сборной США был присуждён «технарь».

Был ли вариант с переносом игры? Да, такой вариант рассматривался. Международная федерация хоккея на льду (ИИФХ) пыталась найти свободную дату для переноса, но сделать это было крайне сложно в силу и без того сжатых сроков турнира. У сборной США имелось одно свободное окошко 30 декабря. Однако в случае переноса матча со Швейцарией на этот день американцам предстояло бы провести три игры подряд без пауз. Согласитесь, не самая простая задача. Но в итоге до этого не дошло — США присудили поражение. Такой расклад, конечно, совсем не устроил американцев. В Twitter уже обострились разговоры о том, что канадские чиновники и организаторы подобным образом решили избавиться от сильного соперника в борьбе за золото.

Но эти догадки и предположения вряд ли соответствуют действительности. По большому счёту вся проблема состоит в том, что в Канаде, где проходит турнир, действуют очень жестокие ковидные ограничения, которые, в свою очередь, повлияли на подготовку к турниру. Она велась в строгом соблюдении всех предписанных мер. Все сборные по прилёте сидели на карантине, сдавали ПЦР-тесты. Более того, всем участникам МЧМ раздали специальные браслеты, с помощью которых можно отслеживать их местоположение. Есть ограниченное количество зон, по которым могут передвигаться как спортсмены, так и другие участники турнира.

Впрочем, даже такие жёсткие меры не спасли от бушующего в Северной Америке коронавируса. Ещё до старта турнира было зафиксировано несколько людей с положительными тестами. Так, например, товарищеский матч между сборными Швейцарии и Чехии был отменён из-за одного случая заболевания в команде швейцарцев. В итоге заболевший игрок не попал в заявку на турнир, потому что должен был отсидеть десятидневный карантин.

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А ещё коронавирус был обнаружен перед турниром в сборной Австрии, из-за чего всю команду изолировали на два дня. К слову, такое большое количество заболеваний на старте МЧМ заставило многих задуматься над тем, насколько в действительности является безопасным турнир. По мнению журналиста Daily Faceoff Криса Питерса, ситуация не настолько благоприятная, как это может показаться со стороны.

В этом году команды находятся в квази-пузыре, то есть живут в отелях с обычными постояльцами, на арены пускают зрителей и так далее. В прошлом году был полноценный пузырь, и команды могли изолировать отдельных игроков (как, например, было в сборной Германии). Этот год — не тот случай, — написал журналист.

Меры мерами, но сейчас есть вопрос куда более актуальный: а что вообще будет с турниром? Велика вероятность, что сборная США не успеет выйти с карантина до матча со Швецией (должен состоятся 30 декабря в 05:30 по московскому времени). Особенно если положительные тесты подтвердятся. В таком случае команде будет записан ещё один «технарь», что, по сути, может поставить крест на их дальнейшие перспективы в турнире.

Но и это не всё. Нет никакой гарантии, что в ближайшие дни в других командах не будут выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Если ситуация с вирусом обострится, то Канада может спокойно отменить весь моложёный чемпионат.

Если допустить, что до крайних мер дело не дойдёт, а всё ограничится техническими поражениями сборной США, то такая ситуация, конечно же, может сыграть на руку россиянам. Американцы не только одни из фаворитов турнира, но и наши прямые соперники в группе. Поэтому, с одной стороны, чем больше у них будет «технарей», тем больше шансов у нас на благоприятный исход в группе. Но, согласитесь, куда приятнее добиваться побед в равной борьбе и в равных условиях. Сейчас они таковыми не являются.