«Матч ТВ» решил порадовать своих телезрителей, показав 9 мая по случаю 75-летней годовщины Великой Отечественной войны повтор финального матча хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхёнчхане между сборными России и Германии. Правда, реакция на столь оригинальное решение оказалась в массе своей негативной. NEWS.ru рассказывает, почему неуместно давать повтор именно этого матча в День Великой Победы.

Спорт вне политики

Нам чуть ли не каждый день спортивные чиновники разного ранга говорят о том, что спорт должен быть вне политики, но потом каким-то мистическим образом всплывает триллион примеров обратного. И решение «Матч ТВ» дать 9 мая повтор олимпийской победы сборной России над сборной Германии перед обращением Владимира Путина — это тоже про политику. В противном случае, зачем делать акцент именно на этой игре и именно в этот день? Да и ещё перед выступлением президента страны? У нас нет других побед, над другими соперниками? Конечно, есть, и куда более ценные.

Естественно, цель данной встречи не в том, чтобы освежить наши воспоминания. Те, кто принимал это решение (а оно принималось, скорее всего, на самых верхах), как будто специально подталкивают нас к определённой мысли, заставляют снова и снова проводить параллели. Вот есть мы, а вот есть немцы. Вот была война, а вот был хоккей. Ну а мы победители: и во время ВОВ одолели, и на хоккейной арене. Разве не об этом подумают люди, которые наткнутся на повтор матча Россия — Германия 9 мая? Покажи эту трансляцию в любое другое время, никому бы такие параллели даже в голову бы не пришли.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможно, это какая-то новая акция, которая через спорт позволяет хранить в памяти воспоминания о Великой Победе. Но для этого у нас есть более адекватные мероприятия. «Бессмертный полк», например. Да и тот же парад мы проводим каждый год (в этом году из-за пандемии коронавируса парад перенесён на неопределённый срок. — NEWS.ru). Люди помнят, поэтому нет необходимости как-то дополнительно провоцировать их внимание. Да и к тому же не стоит забывать, что с Великой Отечественной войны прошло 75 лет. Мы живём уже в другом мире, и все за уши притянутые аналогии (особенно осознанные) не просто неуместны, но и абсолютно неэтичны.

Правда, известный телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что в решении телеканала не было никаких политических задач, а основной мотив лишь в том, что это важная победа.

Эта победа в хоккее единственная за пять последних лет, причём на всех уровнях. Играли бы победный финал с Канадой, повторили бы победный финал с Канадой. И вообще, хороший хоккей, драматичный, его стоит пересмотреть. И не ищите здесь политики!!!! Ведь этот победный хоккейный финал мы смело можем повторить!!! Так победим!!! — написал в своём Telegram-канале Губерниев.



Что можно было показать в этот день

А зачем нужно было брать победы за последние пять лет? Финальный матч с Германией на Олимпийских играх в Пхёнчхане вряд ли можно назвать достоянием отечественного хоккея. И дело даже не в самой игре, а в том, что стояло за ней. Как мы помним, на зимней Олимпиаде — 2018 участвовала не сборная России, а сборная олимпийских атлетов из России. В тот год наши спортсмены поехали на свой главный старт в карьере без флага и без гимна. И раз уж нас заставили проводить параллели, то давайте продолжим. Наши предки сражались, чтобы в конечном итоге наш флаг развевался над Рейхстагом, а наши спортивные чиновники не смогли отстоять за собой право на использование государственной символики. Поэтому гордиться здесь особо нечем. Это одна сторона медали.

Вторая — у нас есть множество более славных и важных побед сборных СССР и России. Например, Канадский канал TSN 8, 9 и 10 мая покажет финальные матчи Кубка Канады 1987 года: три супер-встречи Канада — СССР. Почему нельзя было показать эти матчи у нас? Думается, зрители бы больше оценили показ игр, которые являются классикой мирового хоккея.

Идеи для «Матч ТВ»

Но раз «Матч ТВ» так хочется в день Великой Победы показать противостояние с немцами, то вот несколько идей, как можно продолжить эфир после обращения Путина. Пользуйтесь на здоровье.