Патрик Марло повторил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в НХЛ

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Рекорд Горди Хоу по количеству матчей в истории Национальной хоккейной лиги повторил нападающий клуба «Сан-Хосе» Патрик Марло. Матч с «Миннесотой» стал 1767-м в карьере 41-летнего форварда. Об этом пишет ТАСС.

При этом Марло имеет все шансы побить рекорд уже 20 апреля в игре против «Вегаса».

Горди Хоу четырежды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройта» (1950, 1952, 1954, 1955). Он считается старейшим игроком, выходившим на лёд НХЛ (52 года и 11 дней). Хоу умер 10 июня 2016 года в возрасте 88 лет.

Патрик Марло выступает за «Сан-Хосе» с 1997 года. Всего в матчах НХЛ он набрал 1196 очков (566+630). В составе сборной Канады является чемпионом Олимпиады 2010 и 2014 годов. В сезоне-2015/16 форвард вместе с «Сан-Хосе» играл в финале Кубка Стэнли.

Ране NEWS.ru писал о том, что нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил «Баффало» и приблизился по голам в НХЛ к Дионну.