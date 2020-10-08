Панарин смотрел с трибун, Знарок хлопнул по плечу: вечер вратаря «Спартака»

https://static.news.ru/photo/957f0456-09db-11eb-9310-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Московский «Спартак» в домашнем поединке с ярославским «Локомотивом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должен был реабилитироваться сразу за два разгрома. В самом первом матче нынешнего сезона в начале сентября «красно-белые» потерпели фиаско (2:7) именно от «железнодорожников» на их площадке, а буквально пару дней назад попали под горячую руку финских парней из «Йокерита», снова пропустив семь шайб (1:7) в Хельсинки. Перепробовав уже трёх вратарей (Юлиуса Гудачека, Никиту Беспалова и Павла Хомченко), тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Знароком на домашний поединок с «Локо» вызвал из дочернего клуба Высшей хоккейной лиги ВХЛ «Химик» (Воскресенск) ещё одного стража ворот — Александра Трушкова.

24-летний голкипер до 52-й минуты претендовал на роль главного героя матча, отражая все попытки соперника забить гол, да ещё и сделав результативную передачу Мартину Бакошу. Однако удержать шаткое преимущество в одну шайбу москвичи не смогли. Форвард клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и по совместительству бойфренд Алисы Знарок (дочери спартаковского наставника) Артемий Панарин своими глазами с трибуны арены в Парке легенд увидел, как гости сначала сравняли счёт, а в овертайме вырвали победу — 2:1.

После окончания встречи, пока фанаты «красно-белых» фотографировались с Панариным у чёрного джипа, в котором уже восседал Олег Знарок, Александр Трушков дал эксклюзивное интервью NEWS.ru.

Трушков: через работу победы придут к «Спартаку»

— Насколько сложно по ходу сезона срываться из фарм-клуба и в спешном порядке занимать «пост номер один» в «Спартаке»?

— Я нахожусь в тонусе — накануне должен был играть за «Химик». Но меня вызвали сюда, и могу только сказать спасибо тренерам за этот шанс. Чувствовал себя хорошо.

— Не обидно, что на старте сезона в воротах «красно-белых» уже кто только не играл, а до вас очередь дошла только сейчас?

— Мне грех жаловаться — в начале этого года я прекрасно провёл время в «Адмирале» из Владивостока: с декабря по февраль. И там получил хорошую игровую практику.

— Если говорить о самой игре с «Локомотивом», есть ли что-либо более обидное, чем пропускать в концовке встречи, а затем проигрывать в овертайме?

— Обидно, конечно, но удача была на стороне «Локомотива». А нам остаётся готовиться к следующему матчу.

— Чего всё-таки не хватило «Спартаку» для победы?

— Чуть не повезло. Значит, повезёт в следующей игре.

— Несколько необязательных удалений, в частности, за нарушение численного состава, наверное, тоже поспособствовали поражению?

— Было такое. Посмотрим и разберём видеоповторы, думаю, что исправимся.

— Обе заброшенные соперником шайбы, пожалуй, сложно назвать берущимися — игроки «Локомотива» фактически без помех атаковали ваши ворота с ближней дистанции?

— Нет, эти шайбы можно было поймать. Но уж влетели в ворота — так влетели, нужно будет пересмотреть эти эпизоды и проанализировать, что я сделал не так.

— Почему, на ваш взгляд, старт сезона у «Спартака» не задался, команда набрала мало очков и находится в турнирной таблице за пределами зоны плей-офф в Западной конференции?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Я, конечно, старался следить за «Спартаком», но больше концентрировался на своей игре за «Химик». Но сейчас сам убедился, что атмосфера в стане «красно-белых» хорошая. Думаю, через работу победы обязательно придут к «Спартаку».

— Понятно, что с вами непосредственно работает тренер по вратарям, но Олег Знарок говорил что-нибудь напутственное перед игрой с «Локомотивом»?

— Нет, он старался меня не беспокоить, дал мне возможность спокойно подготовиться к матчу.

— А после окончания игры что-то сказал?

— Просто хлопнул по плечу и сказал: «Молодчик!»

Скабелка: я не счетовод, но с каждой игрой команда прибавляет

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги победного для его подопечных поединка на послематчевой пресс-конференции, также отметив игру Трушкова и оценив физическую форму подопечных после недавней вспышки коронавируса в команде.

— Очень тяжёлый матч получился. Здорово сыграл голкипер соперника — не могли его долгое время пробить, хотя моментов было достаточно. Конечно, играя с такой командой, как «Спартак», всегда есть вероятность пропустить контратаку, что у нас и случилось. Я благодарен ребятам — они до конца гнули свою линию, и нам удалось сравнять счёт, а в итоге и победить.

— Показалось, что у «Локомотива» по сравнению с прошлым матчем в Подольске против «Витязя» несколько «просела» физическая готовность.

— Нет, я так абсолютно не считаю. Мы много времени владели шайбой, подолгу играли в зоне «Спартака».

— Не так давно вы оценивали форму своей команды в семьдесят процентов — сейчас можно сказать, что она приближается к оптимальной, к ста процентам?

— Я не счетовод, поэтому не всегда могу давать точную оценку в процентах. У нас в команде был непростой период, большая часть игроков болела (коронавирусом. — NEWS.ru), и это тоже сказывается. Сейчас потихоньку выходим из этого состояния, надеюсь, долгое время у нас не будет массовых заболеваний. Команда с каждой тренировкой, с каждой игрой прибавляет.