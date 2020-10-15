Панарин не знает, переболел ли он COVID-19

https://static.news.ru/photo/fe83a922-0ef2-11eb-bd22-fa163e074e61_660.jpg Артемий Панарин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский форвард хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не может точно сказать, болел ли он коронавирусом, так как сдавал тест на антитела через пять месяцев после того, как у него были симптомы ОРВИ.

Что тогда было, не знаю. Тут после выходных не поймешь — либо тебе просто плохо, либо ты заболел, — цитирует Панарина Sport24.

Кроме того, хоккеист поделился своим мнением относительно межсезонных тренировок в этом году и отметил, что их формат не сильно отличается, так как жёстких ограничений на данный момент уже нет.

Тренируемся как обычно: у нас есть лёд, по утрам бегаем кросс в парке. Уже пошёл слух, что начало сезона сдвинется. Полного понимания, когда начнём, нет. Да, «лето» стало покороче, но подготовиться мы успеваем, — отметил Панарин.

Ранее один из самых высокооплачиваемых российских игроков НХЛ навестил в Коркино (Челябинская область) своих бабушку и дедушку. В 2019 году Панарин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на семь лет на сумму $81,5 млн.

Как писал NEWS.ru, Панарин заявил, что во время поездки в поезде ел вонючую курицу.