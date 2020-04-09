Панарин назвал условие возвращения на родину

https://static.news.ru/photo/1460ad96-7af4-11ea-a083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о планируемом сокращении зарплат за океаном. По его словам, он возьмёт паузу в выступлениях, если сокращение заработков составит от 40 до 60%.

На вопрос, не хотел бы он в таком случае играть в России за московский «Спартак», Панарин в прямом эфире Instagram Александра Кержакова смеясь ответил , что так и сделает.

Россиянин добавил, что в НХЛ пока говорят о сокращении зарплат на 20–30%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что легенда мирового хоккея Уэйн Гретцки заявил: он готов будет первым поздравить Александра Овечкина, когда тому удастся побить его рекорд по голам в НХЛ. Канадец надеется, что будет первым, кто пожмёт россиянину руку по этому случаю. За свою карьеру канадец забросил 894 шайбы, результат Овечкина на данный момент — 706 шайб.