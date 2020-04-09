Гретцки пожмёт руку Овечкину, когда тот побьёт его рекорд

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Российский хоккеист Александр Барабанов подписал контракт с канадским клубом «Торонто Мэйпл Лифс» (НХЛ). Соглашение рассчитано на один год. До 30 апреля спортсмен будет числиться в составе СКА (КХЛ).

Договор игрока СКА с «Торонто» вступает в силу после окончания действия его договора со СКА, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги. Вместе со СКА Барабанов дважды...