Гретцки пожмёт руку Овечкину, когда тот побьёт его рекорд

https://static.news.ru/photo/d2c2b36c-5ffa-11e9-afa6-fa163e074e61_660.jpgАлександр ОвечкинФото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Легенда мирового хоккея Уэйн Гретцки заявил, что готов будет первым поздравить Александра Овечкина, когда тому удастся побить его рекорд по голам в НХЛ. Канадец надеется, что будет первым, кто пожмёт россиянину руку по этому случаю.
Я говорил это уже тысячу раз, я болею за Овечкина так же, как и все остальные. Это здорово для всего хоккея, но никто не может отобрать то, что я сделал в своей карьере, и очень горжусь этим, — цитирует Гретцки The Athletic.
За карьеру канадец забросил 894 шайбы, результат Овечкина на данный момент — 706 шайб.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Уэйн Гретцки прокомментировал 700-ю заброшенную шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Он поздравил россиянина и назвал его «действительно одним из величайших игроков всех времён».