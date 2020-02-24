https://static.news.ru/photo/97e64540-56e1-11ea-825f-fa163e074e61_660.jpg Уэйн Гретцки Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press

Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб в регулярных чемпионатах канадец Уэйн Гретцки прокомментировал 700-ю заброшенную шайбу российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Поздравляю с 700-й шайбой, Алекс. Вы действительно один из величайших игроков всех времен. Увидимся на 800-й шайбе, — написал Гретцки в Twitter.

Congrats on 700 Alex, @ovi8 ! Youâre truly one of the all-time greats. See you at 800 @NHL — Wayne Gretzky (@WayneGretzky) February 23, 2020

Как писал NEWS.ru, 700-ю шайбу Овечкин забросил на пятой минуте третьего периода выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» с передачи Евгения Кузнецова, сделав счёт в поединке равным — 2:2. Однако в итоге «Вашингтон» пропустил ещё одну шайбу и проиграл.