Уэйн Гретцки Уэйн Гретцки Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press

Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб в регулярных чемпионатах канадец Уэйн Гретцки прокомментировал 700-ю заброшенную шайбу российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Поздравляю с 700-й шайбой, Алекс. Вы действительно один из величайших игроков всех времен. Увидимся на 800-й шайбе, — написал Гретцки в Twitter.

Как писал NEWS.ru, 700-ю шайбу Овечкин забросил на пятой минуте третьего периода выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» с передачи Евгения Кузнецова, сделав счёт в поединке равным — 2:2. Однако в итоге «Вашингтон» пропустил ещё одну шайбу и проиграл.

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