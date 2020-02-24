Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб в регулярных чемпионатах канадец Уэйн Гретцки прокомментировал 700-ю заброшенную шайбу российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Поздравляю с 700-й шайбой, Алекс. Вы действительно один из величайших игроков всех времен. Увидимся на 800-й шайбе, — написал Гретцки в Twitter.
Congrats on 700 Alex, @ovi8! Youâre truly one of the all-time greats. See you at 800 @NHL
Как писал NEWS.ru, 700-ю шайбу Овечкин забросил на пятой минуте третьего периода выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» с передачи Евгения Кузнецова, сделав счёт в поединке равным — 2:2. Однако в итоге «Вашингтон» пропустил ещё одну шайбу и проиграл.